وزير الخارجية التركي: السليمانية تحت سيطرة العمال الكوردستاني

2020/06/19 | 10:04 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو - صورة: الاناضول

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