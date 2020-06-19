الفيلق الخامس .. دعوات لمزيد من التطويع

2020/06/19 | 10:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخاوف تنتشر في درعا بسبب الإقبال على التطويع من قبل الفصائل المدعومة من جهات مختلفة

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