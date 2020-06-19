نائبة مستقلة: الحوار مع اميركا بدأ مبكرا والمفاوض يجب ان يكون بكفاءة وقدرة من يواجهه

2020/06/19 | 10:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص شددت النائبة المستقلة ندى شاكر جودت على ضرورة ان يكون المفاوض العراقي بقدرة وكفاءة من يواجهه من الجانب الأميركي من اجل حفظ سيادة العراق ووضعها في أولويات الحوار، لافتة الى ان الحوار جاء مبكرا في ظل حكومة جديدة.وقالت جودت في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحكومة تشهد تناقضات كبيرة ومازالت تعيش المشاكل الداخلية […]

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