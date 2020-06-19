ريال مدريد يتخطى فالنسيا بثلاثية في الليغا

2020/06/19 | 10:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..حقق ريال مدريد فوزًا هامًا للغاية بثلاثية نظيفة على نظيره فالنسيا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية ضمن الجولة 29 من الليجا.انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما ألغى الحكم هدفًا للمهاجم رودريجو وحرم فالنسيا من التقدم، وسط تألق لـ الحارس الهولندي سيليسن الذي وقف بالمرصاد […]

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