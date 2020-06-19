2020/06/19 | 10:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان الازمة المالية بالإمكان تجاوزها من خلال احداث إصلاحات حقيقية وإعادة صياغة سلم الرواتب والقضاء على التمايز بين رواتب الموظفين بين وزارة ووزارة أخرى وبين المؤسسات الحكومية.وقال كوجر لـ /المعلومة/، ان “مجلس الخدمة الاتحادي عليه أعادة صياغة وترتيب سلم الرواتب من اجل تجاوز الازمة المالية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تضع حلولا لتجاوز الازمة دون استقطاع الرواتب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تضع حلولا لتجاوز الازمة دون استقطاع الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).