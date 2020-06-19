2020/06/19 | 10:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر الخبير الأمني امير عبد المنعم الساعدي من تحركات أميركية عند الشريط الحدودي العراقي السوري لادخال عناصر إرهابية جديدة لتنفيذ عمليات إجرامية داخل العراق.وقال الساعدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الجانب الأميركي سيستغل جميع أوراقه للضغط على العراق من اجل إبقاء قواته على أراضيه بحجة المساعدة في مكافحة الإرهاب”.وأضاف ان “الشريط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساعدي يحذر من تحركات أميركية لادخال عناصر إرهابية جديدة عبر الحدود مع سورية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الساعدي يحذر من تحركات أميركية لادخال عناصر إرهابية جديدة عبر الحدود مع سورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).