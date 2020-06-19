صور.. متعافون من الوباء يطلقون حملة كبرى ببغداد: أين شِيَم العراقيين؟

2020/06/19 | 10:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه متعافون من فيروس كورونا المستجد، نداءً إلى أقرانهم للتبرع ببلازما الدم لمعالجة المصابين بالوباء.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، حملة تبرع المتعافين ببلازما الدم من مصرف الدم بمدينة الطب وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال أحد المتبرعين لوكالة شفق نيوز، ”اوجه الدعوة للمتشافين من كورونا إلى أن يخطوا كما نحن الآن للتبرع بالبلازما لإنقاذ الآخرين الذين لم يتشافوا الى الان وترك ما يعرف بمزاد البلازما او ماشابه لانها ليس من شِيَم العراقيين".

وأبلغ مركز الدم بمدينة الطب وكالة شفق نيوز، أن "ما يقارب ١٠-١٥ عملية تبرع تجري يوميا، وهناك اقبال متزايد".

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