الدفاع التركية: عناصر الكوماندوز تواصل تدمير الأهداف الإرهابية شمالي العراق

2020/06/19 | 10:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..نشرت وزارة الدفاع التركية فجر اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد لحظات قيام عناصر الكوماندوز المشاركة بعملية “مخلب النمر” بمنطقة هفتانين شمالي العراق، بضرب أهداف للمسلحين الأكراد.وأشارت الوزارة عبر “تويتر” إلى أن العملية تتواصل بنجاح كما هو مخطط له، وأن عناصر الكوماندوز تواصل تدمير ملاجئ، ومخابئ، ومواقع لحزب العمال الكردستاني في المنطقة.وأرفقت […]

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