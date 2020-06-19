الذهب يصعد بفعل مخاوف من موجة ثانية من كورونا

2020/06/19 | 10:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع نمو الطلب على المعدن الأصفر بسبب مخاوف من حدوث موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، لكن صعود الدولار الأمريكي حد من ارتفاع أسعار الذهب.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1725.88 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:06 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب […]

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