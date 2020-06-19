تقرير جديد يحذر من وضعية النوم على المعدة

2020/06/19 | 10:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأتي تقرير جديد صادر عن شركة أسترالية لتصنيع الأسرّة ليحذر من أن أسوأ وضعية للنوم هي النوم على المعدة لأنها ترفع العنق بزاوية 90 درجة وتضغط على العضلات والمفاصل.ويقول الأطباء في مايو كلينيك في الولايات المتحدة، إن وضعية النوم على المعدة تضغط أيضاً على الظهر والعمود الفقري.ويمكن للجسم أن يتكيف مع هذه الوضعية خلال فترة […]

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