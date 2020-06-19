بالوثائق،، 3 خطوات محتملة  للكاظمي مع بداية “حرب الدرجات الخاصة”

2020/06/19 | 10:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أطلق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال اليومين الماضيين مساعٍ جديدة لإعادة ترتيب اوراق الوزارات والدوائر والهيئات التابعة لمجلس الوزراء مباشرة.وطلب الكاظمي عبر وثيقة رسمية صادرة من مكتبه، تزويده باسماء وأعداد المناصب ذات الدرجات الخاصة (مدير عام فما فوق) في مختلف الهيئات والوزارات في الدولة.وتشير مصادر الى ان رئيس الوزراء، […]

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