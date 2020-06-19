الأزمة النيابية توصي بتجديد خطط مواجهة كورونا

2020/06/19 | 10:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت خلية الأزمة النيابية، بتجديد خطط مواجهة وباء كورونا وطرق احتوائه في ظل زيادة اعداد الاصابات والوفيات بالفيروس.

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