2020/06/19 | 10:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان، إطلاق المشروع الوطني لتشغيل تسعة آلاف شاب عاطل عن العمل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ الديوانية: إطلاق مشروع لتشغيل تسعة آلاف عاطل ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ الديوانية: إطلاق مشروع لتشغيل تسعة آلاف عاطل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).