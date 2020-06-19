2020/06/19 | 10:34 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائرون: لن نقبل بقانون انتخابات لا يضمن حقوق الأقليات والمرأة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 10:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: لن نقبل بقانون انتخابات لا يضمن حقوق الأقليات والمرأة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: لن نقبل بقانون انتخابات لا يضمن حقوق الأقليات والمرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).