روسيا ترسل طائرات مقاتلة لاعتراض قاذفات أمريكية فوق بحر أوخوتسك

2020/06/19 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة (19 حزيران 2020)، إرسال طائرات روسية نفّاثة لاعتراض قاذفتي "بي 52" أميركيتين فوق بحر أوخوتسك.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام روسية، أن "القوات الجوية الروسية أرسلت طائرات مقاتلة لاعتراض القاذفات الأمريكية من طراز (بي- 52 إن) فوق بحر أوخوتسك".

يتبع.........

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بغداد اليوم- متابعة

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، بأنه "خائن".

وقال بومبيو، الخميس في بيان حمل عنوان "كنت في الغرفة أيضا"، في إشارة إلى عنوان كتاب بولتون الذي يحمل عن

بغداد اليوم - متابعة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تهديداته بقطع العلاقات مع الصين، مؤكدا أن بلاده تحتفظ "بخيار سياسة فك ارتباط كامل بالصين".

وجاءت تصريحات ترامب في تغريدة على "تويتر".

وتنتقد واشنطن بشدة

بغداد اليوم- متابعة

اعتقلت هيئة الادعاء اليابانية وزير العدل السابق، كاتسويوكي كاواي، وزوجته أنري عضو البرلمان اليوم، للاشتباه في شرائهما ذمم ساسة محليين وأنصار خلال حملتها في انتخابات العام الماضي.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية، الخميس، بأن هذ

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