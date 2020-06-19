نائب عنه: سائرون لن يقبل بأي قانون انتخابات لا يضمن حقوق الأقليات والمرأة

2020/06/19 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، الجمعة (19 حزيران 2020)، أن تحالفه لن يقبل بأي قانون انتخابات لا يضمن حقوق الأقليات والمرأة بأي برلمان مقبل.

وقال الشمري في بيان، إن "التأخير في التصويت لا يخدم تنفيذ المطالب الجماهيرية بإجراء انتخابات مبكرة وضمان مشاركة شعبية واسعة".

واضاف، ان "تحالف سائرون لن يصوت على أي فقرة لا تضمن حقوق الأقليات والمرأة بأي برلمان مقبل.

وأشار الشمري، إلى أن "عدد مقاعد البرلمان 329 مقعدا منها 9للاقليات و80 مقعدا المرأة واي خلل في هذه النسبة لن نقبل به.

وشدد على ضرورة "التصويت على ما تبقى من فقرات ضمانا لعدم تسويف المطالب الجماهيرية بهذا الجانب.

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