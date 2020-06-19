مصرف الرافدين يحذر من وجود صفحات وهمية تروج لسلف بـ25 مليون دينار

2020/06/19 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حذر مصرف الرافدين الحكومي،الجمعة، من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم شمول موظفي دوائر الدولة بسلفة ٢٥ مليون دينار .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان العديد من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تدعي بان لديها الاستعداد الكامل لشمول الموظفين الموطنة رواتبهم بسلفة ٢٥ مليون دينار، مشيرا الى ان تلك الصفحات وهمية وغير قانونية وقد حذر المصرف سابقًا من التعامل معها.

وأوضح المصرف، أن تعليمات جديدة اصدرها المصرف بخصوص شمول الموظف بالسلف وعلى مدراء حسابات الدوائر الاطلاع على تلك التعليمات من خلال التواصل مع ادارة المصرف وإبلاغهم بتزويد المصرف بالبيانات الخاصة للموظف حتى يتم شموله بالسلفة.

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