تركيا: محادثات مع العراق لإقامة مزيد من القواعد العسكرية

2020/06/19 | 10:42 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد مسؤول تركي بارز إن بلاده تعتزم إقامة مزيد من القواعد العسكرية المؤقتة في شمال العراق بعد أن كثفت ضر...

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