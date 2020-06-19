قانونية برلمان كوردستان تكشف تفاصيل إعادة حصانة ”عمر“ وتعده غير قانوني

2020/06/19 | 10:42 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

عد بژار كوچر رئيس اللجنة القانونية ببرلمان كوردستان، الجمعة، قرار رئيسة البرلمان بإعادة الحصانة العضو ...

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