إيران تصدر أول شحنة أسمنت هذا العام إلى الإمارات

2020/06/19 | 10:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشف مسؤول إيراني عن تصدير أول شحنة من الأسمنت إلى الإمارات عبر ميناء الشهيد كلانتري في مدينة تشابهار، الواقعة في جنوب شرق إيران، خلال العام الجاري.وقال بهروز آقائي المدير العام لمؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوشستان، في تصريح صحفي أدلى به الخميس، إن هذه الشحنة من الأسمنت الإيراني يبلغ وزنها […]

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