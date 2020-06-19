2020/06/19 | 10:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عودة اللاعب الدولي السابق أحمد راضي، إلى ردهة العزل الصحي في مستشفى النعمان، بسبب "انتكاسة صحية" تعرض لها بعد خروجه.وذكرت وزارة الصحة، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "الكابتن أحمد راضي يعود للرقود في ردهة العزل في مستشفى النعمان التعليمي برغبته في منتصف الليل لانتكاسته صحيا".وأضاف البيان، أن "مدير المستشفى والكادر الاداري والطبي والصحي استقبلوا راضي وتم تقديم العناية الطبية له وفي وقت متاخر من الليل ".ودعا مدير مستشفى النعمان التعليمي، صلاح حردان، المواطنين وبعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي الى "التكاتف ومساندة جهود الوزارة والجيش الابيض الذي يعمل ليل ونهار لخدمة المصابين بفايروس كورونا حفاظا على الامن الصحي للبلد".وتدهورت الحالة الصحية للنجم الكروي السابق احمد راضي من جديد، في وقت سابق من مساء امس الخميس، وذلك بعد ساعات على خروجه من المستشفى، بناء على طلبه.وتعرض النجم الكروي، يوم السبت الماضي (13 حزيران الجاري) الى ارتفاع مفاجيء بدرجات الحرارة وضعف حاد في جسده مما ادى الى نقله للمستشفى واجراء له الفحوصات الاولية ليتضح انها اعراض الوباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“انتكاسة صحية” تعيد أحمد راضي إلى حجر المستشفى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“انتكاسة صحية” تعيد أحمد راضي إلى حجر المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).