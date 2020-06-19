مصرف الرافدين يصدر بيانا بشأن سلفة مالية

2020/06/19 | 10:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذر مصرف الرافدين، الجمعة، من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم شمول موظفي دوائر الدولة بسلفة 25 مليون دينار.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "العديد من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تدعي بان لديها الاستعداد الكامل لشمول الموظفين الموطنة رواتبهم بسلفة 25 مليون دينار".وأضاف، أن "تلك الصفحات وهمية وغير قانونية وقد حذر المصرف سابقًا من التعامل معها ووبين المصرف، أن "تعليمات جديدة أصدرها المصرف بخصوص شمول الموظف بالسلف وعلى مدراء حسابات الدوائر الاطلاع على تلك التعليمات من خلال التواصل مع ادارة المصرف وإبلاغهم بتزويد المصرف بالبيانات الخاصة للموظف حتى يتم شموله بالسلفة".وأوضح أن التقديم على السلف يكون عن طريق الرابط الإلكتروني: https://qi.iq/loans .

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