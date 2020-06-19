مطالبات دولية بوقف قمع الأطباء في مصر

2020/06/19 | 10:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت منظمة العفو الدولية، امس الخميس، الحكومة المصرية بأن تتوقف فورا عن “حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة وباء فيروس كوفيد-19”.وأشارت، في بيان لها، إلى أنها “وثقت كيف استخدمت السلطات المصرية تهم فضفاضة وغامضة جدا، بنشر […]

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