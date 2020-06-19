قصة أحمد راضي تتفاعل،مدير المستشفى: “غادر دون علمنا”،، ونشطاء غاضبون: نقله للاردن “طعنة للجيش الابيض”

2020/06/19 | 10:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دخلت إصابة نجم الكرة العراقية السابق احمد راضي في منعرج جديد بعد انتكاسة حالته الصحية مباشرة عقب مغادرته العناية المركزة والعودة الى منزله.كان راضي قد قال في مناسبتين في فيديو عبر صفحته على فيسبوك انه يتمتع بصحة جيدة وحالته عادت الى الاستقرار مع انخفاض حرارته بعد تلقي العلاج في مستشفى النعمان.[…]

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