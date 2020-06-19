معلومات مثيرة من الصين عن منشأ “فيروس بكين” التاجي الجديد

2020/06/19 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلن عالم الوبائيات الصيني ليو جون، أن تحليل جينوم عينات الفيروس التاجي التي عثر عليها في سوق شينفادي في بكين، أظهر أنها أقدم من السلالات الشائعة حاليا في أوروبا.ونقل الموقع الإلكتروني للجنة الرقابة الحكومية عن المتخصص الصيني قوله: “يتم أولا وقبل كل شيء، الكشف عن تسلسل جينوم الفيروس، ثم يتم تطبيق أساليب […]

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