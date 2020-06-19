محافظ الديوانية يعلن إطلاق المشروع الوطني لتشغيل تسعة آلاف شاب عاطل عن العمل

2020/06/19 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الجمعة، إطلاق المشروع الوطني لتشغيل تسعة آلاف شاب عاطل عن العمل.وقال الشعلان، إنه “سيتم إطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب في محافظة الديوانية، من خلال فتح مكاتب لاستقطاب الشباب العاطلين عن العمل بدءاً من الأسبوع المقبل”، لافتاً الى أن “المشروع سيوفر فرص عمل خلال السنة الأولى لنحو 1700 […]

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