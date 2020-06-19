ارتفاع أسعار الذهب مع نمو الطلب على المعدن الأصفر

2020/06/19 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع نمو الطلب على المعدن الأصفر بسبب مخاوف من حدوث موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، لكن صعود الدولار الأمريكي حد من ارتفاع أسعار الذهب.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1725.88 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:06 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى […]

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