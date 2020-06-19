مسؤول إيراني يصف العراق بالسوق الرئيسية للنفط وينفي وجود مشكلة بالتبادل المالي

2020/06/19 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال المتحدث باسم اتحاد مصدري المنتجات النفطية في إيران حميد حسيني، الجمعة، إن العراق يعتبر سوق ال...





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