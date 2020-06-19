روسيا تسجل قرابة 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و 181 حالة وفاة

2020/06/19 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 181 حالة وفاة و7972 إصابة جديدة بفيروس كورونا خل...





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