2020/06/19 | 11:06 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي السابق بالبيت الأبيض جون بولتون - صورة ارشيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو مخاطباً بولتون عن أمر "خطير": أنت "خائن") نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو مخاطباً بولتون عن أمر "خطير": أنت "خائن") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).