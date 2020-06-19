طيّار إيراني يكشف كواليس تنقلات سليماني إلى سوريا والعراق

2020/06/19 | 11:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات في آخر تحديثٍ لتفاصيل تنقلات الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني قبل مقتله، كشف طيار في شركة خطوط “ماهان” الجوية الإيرانية، عن نقله حمولة من سبعة أطنان إلى #سوريا في عام 2013، رفقة قائد سليماني.الطيار أمير…

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