2020/06/19 | 11:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريريشهد العراق انخفاضًا في درجات الحرارة على مدى الأيام القادمة متأثرًا بكتلة هوائية أوروبية، فيما تنتظر البلاد حدثين فلكيين نادرين.

يشهد العراق انخفاضًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بانتظار حدثين نادرين

وتوقع المتنبئ الجوي محمد الدوري، أن تتاثر البلاد ابتداءً من يوم الجمعة 19 حزيران/يونيو، بـ"كتلة هوائية أقل حرارة من المعتاد تؤثر تتسبب بانخفاض ملموس في درجات الحرارة يستمر لعدة أيام، شمال وغرب ووسط العراق"، موضحًا أن "الانخفاض سيكون طفيفًا في الجنوب".

وبين، أن "الكتلة الهوائية المعتدلة تنحدر من طبقات الجو العُليا من جنوب شرق أوروبا لتتجه صوب منطقة شرق المتوسط والعراق وشمال شبه الجزيرة العربية بشكل عام، وتؤدي إلى انخفاض محسوس بدرجات الحرارة في مناطق واسعة"، مشيرًا إلى أن "تأثير الكتلة سيستمر حتى منتصف الأسبوع القادم حسب".

ورجح المتنبئ الجوي، أن تشهد مناطق عديدة غربي العراق، أجواءً ربيعية مميزة وجميلة، بالتزامن مع "الانقلاب الصيفي فلكيًا"، خاصة تلك القريبة من الحدود السورية - الأردنية امتدادًا إلى أجزاء واسعة من شمال البلاد وبالأخص المرتفعات والمناطق الجبلية والمصايف، فيما تكون الأجواء صيفية اعتيادية ومميزة في غالبية المناطق الوسطى الجنوبية ومناطق الفرات الأوسط عمومًا بما في ذلك العاصمة بغداد.

وأكد الدوري، عدم وجود "موجة حر تلوح في الأفق حتى الآن"، مبينًا أن "درجات الحرارة ستعاود الارتفاع ابتداءً من منتصف الأسبوع المقبل، مع انحسار الكتلة الهوائية المعتدلة علويًا وعودة تعمق الكتلة الهوائية الموسمية الصحراوية الحارة".

من جانبه قال المتنبئ الجوي صادق عطية، إن "العراق سيكون على موعد مع حدثين فلكيين في يوم واحد"، مشيرًا إلى أن "الحدثين لا يتكرران كثيرًا وسيقعان يوم الأحد المقبل 21 حزيران/يونيو".

لا تلوح أية موجات حارة في الأفق حتى الآن حتى بعد انحسار الكتلة المعتدلة

وأضاف عطية، أن الحدث الأول "هو بداية فصل الصيف فلكيًا، والثاني هو كسوف الشمس الحلقي والجزئي صباح الأحد، والذي سوف يكون مشاهدًا بشكل متفاوت في معظم البلدان العربية ومنها العراق الذي سيصادف كسوفًا جزئيًا للشمس بنسبة 44.5% من قرص الشمس".

وختم المتنبئ بالقول، "سجلوا التاريخ ولا تفوتوا فرصة المشاهدة (ولكن لاتنظروا بالعين المجردة)".

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