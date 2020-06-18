فيديو للكوماندوز التركي في إقليم كوردستان

2020/06/19 | 11:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشرت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد لحظات قيام عناصر الكوماندوز المشاركة بعملية "مخلب النمر" بمنطقة هفتانين بإقليم كوردستان، بضرب أهداف لمسلحي العمال الكوردستاني.

وأشارت الوزارة عبر "تويتر" إلى أن العملية تتواصل بنجاح كما هو مخطط له، وأن عناصر الكوماندوز تواصل تدمير ملاجئ، ومخابئ، ومواقع لحزب العمال الكوردستاني في المنطقة.

وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع فيديو يرصد لحظات ضرب تلك الأهداف من قبل الكوماندوز.

Kahraman Komandolarımız teröristlerin ininde! #PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor.



Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Komandolarımız terör örgütü PKK’nın Haftanin’deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/SNbbUu66S1

— T.C.



Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2020

وانطلقت عملية "مخلب النمر" الأربعاء الماضي في إقليم كوردستان ونينوى ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني"، وغيره من التنظيمات التي تصنفها أنقرة إرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية، بعد عملية انطلقت فجر الاثنين الماضي.

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