2020/06/19 | 11:20 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاتصالات لـ’ناس’: ’الصدمة’ مستمرة.. وشركتان على ’القائمة السوداء’! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 11:20.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات لـ’ناس’: ’الصدمة’ مستمرة.. وشركتان على ’القائمة السوداء’!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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