خبير أمني يحذر من تحركات أميركية لادخال عناصر إرهابية جديدة عبر الحدود مع سورية

2020/06/19 | 11:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذر الخبير الأمني امير عبد المنعم الساعدي، من تحركات أميركية عند الشريط الحدودي العراقي السوري لادخال عناصر إرهابية جديدة لتنفيذ عمليات إجرامية داخل العراق.وقال الساعدي، ان “الجانب الأميركي سيستغل جميع أوراقه للضغط على العراق من اجل إبقاء قواته على أراضيه بحجة المساعدة في مكافحة الإرهاب”.وأضاف، ان “الشريط الحدودي الممتد لاكثر من 600 […]

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