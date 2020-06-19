دراسة: من لا تظهر عندهم أعراض

2020/06/19 | 11:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اكتشف العلماء الصينيون، أن الأشخاص الذين لا تظهر عندهم أعراض "كوفيد-19" لديهم استجابة مناعية ضعيفة لفيروس SARS-CoV-2، لذلك لا تستبعد إصابتهم مرة ثانية.وتفيد مجلة Nature Medicine، بأن هذه الدراسة أجراها علماء جامعة تشونغتشينغ الطبية برئاسة الدكتور آي لونغ هوانغ، استنادا إلى البيانات التي قدمها مختبر البيولوجيا الجزيئية عن 37 مريضا لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بـ "كوفيد-19" .ولكن استنادا إلى نتائج الاختبارات شخصت إصاباتهم بالمرض، على الرغم من عدم ظهور الأعراض الرئيسية للمرض عندهم: الحمى والسعال وضيق التنفس، والتي تظهر عادة لدى غالبية المصابين بعد 2-14 يوم من الإصابة.اختار الباحثون 37 مريضا من بين 178 مريضا لم تظهر عندهم أعراض المرض منهم 22 امرأة و15 رجلا، اعمارهم 8-75 سنة.وللمقارنة اختيرت مجموعة من 37 مريضا ظهرت عليهم أعراض المرض المعتادة.وقد اكتشف الباحثون، أن متوسط فترة انتشار الفيروس عند المرضى الذين لم تظهر عندهم أعراض كانت 19 يوما مقابل 14 عند مرضى مجموعة المقارنة.وكانت الأجسام المضادة IgG المحددة للاستجابة المناعية عندهم أضعف بكثير مما لدى مجموعة المقارنة.وإضافة إلى هذا انخفض عندهم مستوى الأجسام المضادة بعد مضي ثمانية أسابيع لمغادرتهم المستشفى بنسبة 81%، في حين كانت هذه النسبة لدى مجموعة المقارنة 61%.ويشير الباحثون، إلى أن مستوى السيتوكينات المضادة للالتهابات كان لدى المرضى الذين لم تظهر عندهم أعراض المرض منخفض جدا، ما يدل على ضعف استجابتهم المناعية لفيروس SARS-CoV-2.ويشير الخبراء، إلى أن هذه النتائج تؤكد على المخاطر المحتملة من استخدام ما يسمى "شهادات المناعة" التي يقترح البعض منحها لمن تعافوا من "كوفيد-19".كما يشير الخبراء إلى أنه حتى الآن لا توجد دراسات لتحديد مدة استمرار المناعة على أساس الأجسام المضادة عند الذين ظهرت والذين لم تظهر عندهم أعراض المرض.

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