إجلاء 140 عراقياً من هولندا في رحلة استثنائية

2020/06/19 | 11:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، إجلاء 140 عراقيا من هولندا في رحلة استثنائية.وقالت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، إن “سفارة جمهورية العراق في لاهاي سيرت أول رحلة استثنائية لنقل العراقيين العالقين في هولندا؛ بسبب إجراءات الحظر، وتعليق الطيران وعلى متنها (140) مسافِرا”.واضاف البيان أن “هذه الرحلة الاستثنائية تأتي بجهود متواصِلة من سفارة […]

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