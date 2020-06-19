الصين تكتشف موقعا يحمل “آثار كثيفة” لفيروس كورونا

2020/06/19 | 11:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اكتشفت السلطات الصينية، الخميس، آثارا كثيفة لفيروس كورونا في قسم بيع اللحوم والمأكولات البحرية في سوق لبيع الأغذية بالجملة في بكين، وفق ما أفاد مسؤولون، وتشتبه السلطات في أن ارتفاع الرطوبة وانخفاض درجة الحرارة من العوامل التي تسهم في تلوث السوق بالفيروس.ويأتي التقرير الأولي في الوقت الذي تواجه فيه العاصمة الصينية عودة ظهور حالات […]

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