بالفيديو،، “الكوماندوز” التركية تتجول في دهوك وإتهامات بـ”تسهيلات لبناء قواعد جديدة”

2020/06/19 | 11:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، مقطعاً يصور دخول القوات الخاصة التركية مجدداً لمواقع في شمال العراق للإغارة على مواقع قالت انها لحزب العمال الكردستاني.وقالت الوزارة في حسابها على تويتر، ان “عناصر الكوماندوز المشاركين بعملية “مخلب النمر” دخلوا منطقة هفتانين شمالي العراق، وان العملية تتواصل بنجاح كما هو مخطط له، حيث […]

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