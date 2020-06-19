تدمير اوكار لداعش ومقتل شخصين في ديالى وصلاح الدين

2020/06/19 | 11:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر امنية في ديالى، اليوم الجمعة، بتدمير4 اوكار لداعش شمال شرقي المحافظة والعثور على جثة مرمية في اطراف قضاء بلدروز 390 كم شرق بعقوبة.

وقال الناطق عن الحشد الشعبي - قاطع ديالى صادق الحسيني لوكالة شفق نيوز ان قوات مشتركة من الشرطة والجيش والحشد شنت عمليات استباقية في ريف خانقين وشمالي المقدادية، اسفرت عن تدمير 4 اوكار لداعش تحوي مؤناً ومواد متفجرة ومعدات حربية.

واضاف ان قوات الامن والحشد عثرت على احد الاوكار في اطراف خانقين فيما عثرت على الاوكار الثلاثة في بساتين المقدادية في قرى بابلان وتوكل.

وفي سياق اخر عثرت الاجهزة الامنية اليوم الجمعة على جثة رجل مرمية على اطراف احد قنوات "البزل" في اطراف قضاء بلدروز.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز.



ان الاجهزة الامنية نقلت الجثة الى الطب العدلي لكشف هوية الضحية وفتحت تحقيقا شاملا لكشف اسباب وملابسات الحادث.

وعلى صعيد اخر، قال مدير ناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، حارث عبد النبي الحشماوي لوكالة شفق نيوز ان مسلحين هاجموا منزل شقيق امر فوج طوارئ الشرطة المرابط في الناحية والذي يعمل منتسباً في الحشد العشائري يدعى "هشام عبيد مهدي العزاوي“ في قرية "البو جيلي“ وامطروه بالرصاص، مبينا ان المهاجمين استخدوا اسلحة القنص ما اسفر عن مقتل العزاوي في الحال.

ودعا الحشماوي الى اتخاذ التدابير والتحوطات اللازمة لحماية العناصر الامنية والحشود العشائرية والشخصيات الحكومية من حملات الاغتيال والاستهداف التي تشنها العناصر الارهابية لافتا الى وجود بؤر لعناصر داعش تحيط بناحية يثرب وقراها الزراعية.

وتقع ناحية يثرب جنوب قضاء بلد التابع لصلاح الدين وهي غنية بالبساتين المثمرة، ويبلغ العدد التقريبي للسكان حوالي 72000 نسمة

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