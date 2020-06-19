2020/06/19 | 11:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي أن البلازما حققت نتائج جيدة في علاج مرضى فيروس كورونا،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيل وزارة الصحة: الأعداد المسجلة ضمن الإمكانيات ولا حاجة لإعلان حالة الطوارئ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكيل وزارة الصحة: الأعداد المسجلة ضمن الإمكانيات ولا حاجة لإعلان حالة الطوارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).