نجاح أول عملية ولادة لمصابة بفيروس كورونا في كربلاء

2020/06/19 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت مُستشفى النسائية والتوليد التعليمي بمحافظة كربلاء، الجمعة، إجراء أول عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.ونقل المكتب الإعلامي للمستشفى عن مديرها، الدكتور إبراهيم الركابي، قوله إن “فريقاَ طبياَ وصحياَ في المستشفى، أجرى مؤخراً أول ولادة قيصرية لمريضة بعمر (23) عاماَ، ومُصابة بفيروس كُورونا بعد تحويلها من ردهة […]

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