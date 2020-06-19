كربلاء.. نجاح أول عملية ولادة لمصابة بفيروس كورونا

2020/06/19 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كربلاء

أعلنت مُستشفى النسائية والتوليد التعليمي بمحافظة كربلاء، الجمعة (19 حزيران 2020)، إجراء أول عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

ونقل المكتب الإعلامي للمستشفى عن مديرها، الدكتور إبراهيم الركابي، قوله إن "فريقاَ طبياَ وصحياَ في المستشفى، أجرى مؤخراً أول ولادة قيصرية لمريضة بعمر (23) عاماَ، ومُصابة بفيروس كُورونا بعد تحويلها من ردهة العزل في مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحُسينية المُقدسَة".وأضاف الركابي: "قمنا بأخذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظاَ على الطاقم الطبي، بموازاة إجراء الفحوصات المختبرية الكاملة للمريضة قُبيل إجراء العملية القيصرية".





وأشار إلى أن "المريضة كانت حامل في شهرها التاسع، وبعد تأمين الفريق المُتخصص لعملية الولادة بالكامل بكل وسائل الوقاية من بدلات عزل وواقيات الوجه وماسكات وقفازات، تم إجراء العملية التي استغرقت نحو ساعة تقريباً، وأنجبت خلالها مولوداَ ذكراً".





وأوضح، أن "المريضة خرجت من غرفة العمليات بصحة جيدة، ونقلها داخل غرفة عزل خاصة، وأن المولود صحته جيدة أيضأ، بعد ما أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة".

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