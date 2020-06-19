إصابة مسؤول امني عراقي كبير بفيروس كورونا

2020/06/19 | 11:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في كركوك، الجمعة، بإصابة قائد شرطة المحافظة علي كمال، بفيروس كورونا كوفيد-١٩.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن تشخيص إصابة كمال تأكدت بعد فحصه في مدينة السليمانية باقليم كوردستان اذ سجلت نتائج الفحص على انها موجبة.

وسجلت محافظة كركوك ٣٠٩ إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، يرقد منها للعلاج حالياً ١٥٠ مصاباً، فيما تماثل ١٥٠ شخصاً إلى الشفاء التام، وفقا للاحصاءات الرسمية، وارتفع عدد الوفيات في كركوك بسبب الفيروس الى 11 حالة وفاة، بحسب ما صرح به مصدر لوكالة شفق نيوز قبل ايام.

وتزايدت اعداد الإصابات بالفيروس بين القوى الأمنية والمسؤولين مؤخراً، وكشف مقرر مجلس النواب هوشيار قرداغ، يوم امس الخميس، لوكالة شفق نيوز.



عن إصابة خمسة اعضاء من المجلس بالفيروس.

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