الخارجية تعلن تسيير اول رحلة استثنائيّة لنقل العراقيّين العالقين في هولندا

2020/06/19 | 11:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، اجلاء 140 عراقيا من هولندا في رحلة استثنائية.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “سفارة جمهورية العراق في لاهاي سيرت أول رحلة استثنائية لنقل العراقيين العالقين في هولندا بسبب إجراءات الحظر، وتعليق الطيران وعلى متنها (140) مسافِرا”.واضاف البيان، ان “هذه الرحلة الاستثنائية تأتي بجهود متواصِلة […]

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