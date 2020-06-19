صحة كركوك تعلن تسجيل 52 اصابة جديدة بكورونا

2020/06/19 | 11:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوكافاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك، اليوم الجمعة، بتسجيل 52 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.وقال المصدر، ان”كركوك سجلت 52 اصابة جديدة بفيروس كورونا”.واضاف، ان”من بين المصابين اثنين من الملاكات الطبية”.انتهى2

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