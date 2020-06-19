تشكيل لجنة تحقيق فورية في اكبر حريق لبساتين النخيل في ديالى

2020/06/19 | 11:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، عن تسكيل لجنة تحقيق فورية في اكبر حريق لبساتين النخيل داخل المحافظة.وقال مدير ناحية بهرز(9كم جنوب بعقوبة) نزار اللهيبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاجهزة الامنية قررت تشكيل لجنة تحقيق فورية في حريق التهم نحو 30 دونم من بساتين النخيل والحمضيات في اطراف قرية العبارة جنوبي بهرز […]

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