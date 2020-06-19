اعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات بينهم أمراة في ناحية ام قصر

2020/06/19 | 11:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..افاد مصدر امني في ناحية ام قصر جنوب غرب البصرة بالقاء القبض على عصابة من 3 متهمين بينهم أمرأة وبحوزتهم كميات من المخدرات المختلفة وادوات التعاطي وضبط سلاح نوع كلاشنكوف.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “قوة امنية مشتركة من شرطة الناحية ومكتب مخدرات ناحية سفوان ومن خلال معلومات ومتابعات امنية ضبطت […]

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