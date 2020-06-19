تنظيم القاعدة يعترف بمقتل زعيمه التاريخي

2020/06/19 | 11:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ىاعترف تنظيم “القاعدة” في بلاد المغرب الإسلامي في تسجيل صوتي بمقتل زعيمه التاريخي، الجزائري عبد المالك دروكدال، الذي أعلنت فرنسا تصفيته في مطلع يونيو الجاري.وأعلن قيادي في التنظيم عرف نفسه باسم: أبو عبد الإله أحمد، في تسجيل صوتي نقله موقع “مؤسسة الأندلس”، الذراع الإعلامية للتنظيم، الخميس، عن مقتل دروكدال، متوعدا بمواصلة القتال ضد القوات […]

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