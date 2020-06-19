اعتقال 50 متهما ومئات المخالفين في ذي قار

2020/06/19 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت قيادة شرطة ذي قار، الجمعة، القاء القبض على 50 متهما ومئات المخالفين خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت المديرية في بيان تلقت/المعلومة/نسخة منه، انه”نتيجة الواجبات والفعاليات لمديريات شرطة الاقسام، تم القبض على (٥٠) متهما مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة، كان من اهمها القتل العمد والتهديد واطلاق العيارات النارية والسرقة والشروع بالقتل”.واضافت، انه”تم ايضا […]

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